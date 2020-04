Empresários são presos por encomendar carros roubados para o AM

Carros recuperados com os empresários | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Dois empresários foram presos suspeitos de encomendarem carros de luxo, oriundos de roubos ou furtos, da região do Sudeste para o Amazonas. As prisões aconteceram, na última quarta-feira (29), no bairro Cidade Nova e no São Jorge, localizados nas Zonas Norte e Oeste, respectivamente.

A ação foi o resultado de seis meses de investigação realizada pela equipe Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv). A prisão foi realizada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os mandados foram expedidos pelo juiz James Oliveira dos Santos, da Central de Inquéritos.

Segundo Cícero Túlio, titular da Derfv, durante a operação "Exodus", que investigava um esquema de tráfico de drogas sintéticas, foi identificado também o esquema de carros roubados e clonados.

"A operação Exodus decorre de uma outra investigação que foi feita pela Polícia Federal em 2017, em Roraima. A PF apurava uma remessa clandestina de drogas sintéticas que eram enviadas para países da Europa. Por meio dessa operação foi identificado um sistema criminoso de encomendas de veículos roubados e clonados de Campinas, em São Paulo", disse Cícero.

Ainda segundo Túlio, os veículos roubados e clonados, em Campinas (SP), eram aproveitados para transportar drogas até Roraima, onde era feito a distribuição do material para outras organizações criminosas.

Os suspeitos identificados como Fernando Rifles Costa, de 32 anos, e Marcelo Albuquerque Neves, conhecido como "panela" de 39 anos, foram indiciados por associação criminosa, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículos automotores.