Jovem é detido ao tentar furtar mercadinho no Novo Israel

O criminoso ficou amarrado e deitado no chão até a chegada da polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem que não teve o nome revelado pela polícia foi detido na tarde desta quinta-feira (30), por volta das 14h30, após tentar furtar um mercadinho na rua da Vitória no bairro Novo Israel (Zona Norte).

Segundo a equipe da 18° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram os próprios funcionários do local que perceberam a ação do rapaz e conseguiram deter o suspeito com vários objetos oriundos do delito.

Ele ficou deitado ao chão até a chegada da polícia que conduziu o suspeito ao prédio do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.