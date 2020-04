Filha volta em mata e encontra restante dos ossos que podem ser da mãe

Os restos mortais foram removidos pela equipe do IML | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Familiares da manicure Maria do Perpétuo Socorro da Silva Maia, de 49 anos, encontraram nesta quinta-feira (30), partes da ossada humana que foi localizada no fim da tarde de quarta-feira (29), na estrada da Praia Dourada, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

A filha da Manicure, Sabrina Maia, de 27 anos, disse que a família voltou ao lugar pra procurar pertences pessoais e o restante da ossada, pois na quarta (29) haviam encontrado apenas a caixa craniana, o fêmur e alguns ossos.

“Hoje fiz o exame de DNA para daqui há dois ou três meses recebermos o resultado para confirmar se é ela realmente. Ontem não removeram toda ossada e acionamos as equipes para virem ao local. Queremos sabe porque que eles não tiraram tudo ontem. Se a gente não viesse aqui iria ficar aí e poderiam dizer que era outro corpo”, disse Sabrina.

A manicure tinha 4 filhos | Foto: Arquivo Pessoal

A mulher confirmou que todos os pertences encontrados no local, como documentos, peças de roupa, bolsas pertenciam à manicure, que tinha quatro filhos.

A emoção tomou conta de familiares que estavam no local | Foto: Suyanne Lima

“Eu quero Justiça. Minha mãe não é nenhum animal. Ela não merecia esse fim trágico. Ela era mãe de família e nós já temos um suspeito. Não podemos falar, mas quero pedir Justiça pela minha mãe. Pegaram ela e desovaram nesse local. A minha mãe era uma trabalhadora”, argumentou.

Perícia

A equipe do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local para atender a ocorrência e informou que, nesta quinta-feira (30), foram removidos 31 ossos. Já ontem foram (53) e ainda faltam 123, dentre eles, os ossos das mãos. Pelo estado em que estavam os ossos, animais podem ter espalhado os restos mortais na área de mata.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e removeu a ossada. O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).