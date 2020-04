Homem é preso após vender remédios proibidos no São Jorge

O caso foi apresentado na Derfd | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Paulo Roberto Morales dos Santos, de 36 anos, foi preso nesta quinta-feira (30), após ser flagrado vendendo remédios sujeitos a controle regulamentar na avenida Coronel Teixeira, no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus.



De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), as equipes receberam uma denúncia anônima informando que o homem estava comercializando os produtos ilicitamente.

Os policiais civis se deslocaram até o lugar da ocorrência. Paulo, ao perceber a presença da polícia, tentou fugir, mas acabou sendo detido. Durante revista pessoal, foram encontrados com ele vários medicamentos de uso restrito ou proibido no Brasil.

Dentre os medicamentos estão: Cloridrato de Sibutramina, Cytotec, Cloroquina Difosfato e anabolizantes de uso regulado ao proibido. O delegado informou que as investigações irão prosseguir para identificar a origem dos produtos.

