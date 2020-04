Em Parintins, homem é executado com tiros na cabeça em frente de bar

Parintins - Nesta quinta-feira (30), por voltas das 19h30, um homem foi executado com tiros na cabeça no município de Parintins. A vítima, que não teve a identificação revelada, morreu no local. O crime aconteceu nas proximidades de um estabelecimento famoso na cidade, o Bar Independência, que fica localizado no bairro Palmares.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem estava caminhando quando foi abordado por homens que estavam em um carro. Os atiradores fizeram os disparos e fugiram em alta velocidade. Ninguém soube dizer quem são os suspeitos de cometer o crime.

A polícia foi acionada e iniciou as investigações sobre o crime. A vítima ainda não foi identificada e o corpo foi removido para o necrotério da cidade.