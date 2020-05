Na terra dos bumbás, dupla suspeita de roubo é laçada e presa

A dupla estava usando uma arma falsa para assaltar as pessoas na estrada do aeroporto | Foto: Divulgação

Parintins - A população de Parintins (a 369 km de Manaus), terra dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido, usou um método diferente, na última quarta-feira (29), para capturar dois suspeitos de cometer crimes na cidade. O jovem identificado pela polícia como Ray Campos Barbosa, de 20 anos, e um adolescente de 16 anos foram laçados e acabaram detidos no município.

Conforme a polícia, a dupla estava usando uma arma falsa para assaltar as pessoas na estrada do aeroporto Júlio Belém. Cansados de sofrer com os roubos, os moradores da região se mobilizaram e conseguiram conter o suspeitos.

A dupla foi amarrada pelo pescoço e ficou imobilizada até a chegada de policiais militares da Força Tática do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Parintins. Ao chegar no local, os policiais encontraram os suspeitos amarrados. A última vítima deles teria sido um médico veterinário que teve o celular roubado pela dupla

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos e apresentados na 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), junto com o simulacro de arma de fogo, para a realização dos procedimentos cabíveis.