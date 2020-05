Adaf apreende 100 kg de coco na barreira de Jundiá, em Roraima

A praga é hospedeira também em frutos das espécies acácia, cinamomo, cítrus, coqueiro, nim e sorgo | Foto: Divulgação

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) apreendeu, nesta quinta-feira (30), 100 kg de coco na Barreira de Vigilância Agropecuária (BVA), localizada em Jundiá, no município de Rorainopolis (RR).

O fruto é hospedeiro da praga quarentenária Ácaro Hindustânico, conforme estabelece a legislação de nº 6, de dia 7 de fevereiro de 2013, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). A praga é hospedeira também em frutos das espécies acácia, cinamomo, cítrus, coqueiro, nim e sorgo.

Documentação obrigatória

De acordo com a Adaf, a carga não possuía a Permissão de Trânsito Vegetal (PTV), documentação fitossanitária obrigatória. Os produtos estavam sendo transportados em um carro comum vindos de Boa Vista (RR), com destino a Manaus (AM).

As equipes da Adaf realizam as ações de fiscalização interestadual interruptamente, preservando o Estado, coibindo a entrada de pragas não-presentes em seu território. Os frutos apreendidos seguirão para destruição.

