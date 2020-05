Preso suspeito de sequestrar e esquartejar homem em Manaus

Delegado Marcelo Martins, titular do 24º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã de quinta-feira (30), foi cumprido o mandado de prisão em nome de Isaías Garcia de Oliveira, de 18 anos. Isaías e um comparsa, que ainda está foragido são suspeitos de matar, esquartejar e jogar no meio do rio o corpo de Francisco Ferreira de Andrade.

De acordo com o delegado titular do 24º DIP, Marcelo Martins, o suspeito teria participado de um assalto a uma embarcação por volta das 3h30 da madrugada do último dia 22 de abril.

Nesse assalto, duas pessoas que estavam na embarcação foram obrigadas a se jogar no rio. Uma das vítimas, identificada como Silvio de Castro, segue desaparecido. A outra vítima, Paulo Sérgio, conseguiu nadar até a margem. Foi ele quem formalizou a denúncia do assalto.

“Ele veio até à delegacia bem cedo para formalizar a denúncia. Logo nós identificamos o Francisco como sendo um dos autores deste assalto. Mas, no mesmo dia, por volta das 14h, o seu Francisco Andrade foi sequestrado na Feira da Panair. O que nos fez concluir que um crime tinha conexão com o outro, que certamente seria um ato de revanche diante do possível falecimento do seu Silvio de Castro”, explicou o delegado. Foram iniciadas outras diligências até que a equipe de investigação chegasse à identidade dos homens que teriam levado a vítima.

Os mandados de prisão temporária dos suspeitos foram expedidos e, na manhã desta quinta-feira (30), os policiais conseguiram cumprir o mandado em nome de Isaías. De acordo com a autoridade policial, Isaías confessou que ele e os demais envolvidos, que continuam foragidos, sequestraram Francisco e o levaram para o outro lado do rio. Lá, a vítima foi morta com dois tiros na cabeça, foi esquartejada e teve as partes do corpo jogadas no rio.

Agora as investigações continuam para que a equipe possa localizar e cumprir os mandados de prisão temporária já expedidos em nome dos demais envolvidos. Após os procedimentos realizados na delegacia, Isaías foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

*Com informações da assessoria