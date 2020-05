Odin encontra droga dentro de boneca em encomenda dos Correiros no AM

Odin fiscalizou as mercadorias | Foto: Divulgação

Manaus - Criminosos se reinventam todos os dias para tentar driblar as fiscalizações e conseguirem traficar drogas para municípios do interior e até para outros estados do País. O cão farejador 'Odin' encontrou uma porção de skunk dentro de uma boneca no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) dos Correios, em Manaus. A ação foi realizada na quinta-feira (30).

A operação de fiscalização foi realizada pelo Serviço de Vigilância e Repressão ao Combate ao Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus (Serep) e teve apoio da equipe K9, da Receita Federal.

A droga, segundo o Serviço de Vigilância, seria enviada para a cidade de Teresina, no Piauí. A boneca estava em uma caixa utilizada para envio de encomendas pelos Correios. O material apresentava um forte odor de “Leite de Colônia”, produto utilizado com a intenção de enganar o agente canino Odin.

A Receita Federal do Brasil permanece, mesmo durante a pandemia de Covid-19, realizando normalmente ações de combate ao contrabando e descaminho na cidade de Manaus.