Rocam prende cliente e fornecedor de drogas na Zona Oeste de Manaus

Drogas e armas apreendidas na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado pela polícia como Emerson Paiva de Almeida, de 42 anos, foi preso, na madrugada desta sexta-feira (1º), por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O suspeito foi capturado por uma equipe da Rocam na avenida Padre Agostinho Caballero Martins, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

A prisão aconteceu por volta das 1h, os policiais, que faziam patrulhamento na região, avistaram o carro do suspeito, modelo Chevrolet Onix de cor vermelha, de placa PHH-0890, em atitude suspeita e fizeram a abordagem.

Dentro do veículo foi encontrado um tablete de maconha. Questionado pela equipe da Rocam, Emerson informou o local que comprou as drogas e o fornecedor que seria um homem de 23 anos, que não teve o nome divulgado. Ao perceber a chegada da polícia, o segundo suspeito tentou fugir, mas não teve sucesso e foi preso no imóvel que funcionava como boca de fumo.

No total, foram encontradas na residência três tabletes de maconha, três porções de substancias de cor esbranquiçada envolvido em saco plástico transparente, uma arma de fogo calibre 38 com numeração raspada com duas munições não deflagradas, uma pistola 765, com carregador e três munições não deflagradas, uma pistola calibre 380 e um carregador com duas munições não deflagradas.

Diante dos fatos, Emerson e o fornecedor foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.