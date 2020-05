Homem é baleado e acusa patrão pela tentativa de homicídio em Manaus

A vítima não deu detalhes sobre a motivação e as circunstâncias do fato | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 39 anos sofreu uma tentativa de homicídio no inicio da noite da última quinta-feira (30) e relatou à polícia que seu patrão, que não teve o nome divulgado, seria o autor do crime. O caso aconteceu na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus.

Com o ferimento de arma de fogo na perna esquerda, o homem deu entrada no Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto, por volta das 18h20. Ele informou aos policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pela segurança da unidade de saúde, que sofreu o ataque de seu chefe.

A vítima não deu detalhes sobre a motivação e as circunstâncias do fato. A equipe policial do hospital foi até o local, onde teria ocorrido a tentativa de homicídio, mas não conseguiu confirmar a versão apresentada pela vítima e nem achar o suspeito.

Após receber atendimento médico na unidade de saúde, o homem foi orientado a registrar o Boletim de Ocorrência (B.O) na delegacia do bairro, para que a Polícia Civil possa investigar o caso.