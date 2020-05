Vídeo: Detentos levantam bandeira do CV que lidera rebelião em Manaus

Manaus - Conforme informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), pelo menos sete agentes penitenciários da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) são mantidos reféns. E presidiários sobem no telhado mostrando a bandeira do Comando Vermelho (CV), facção que lidera a rebelião no presídio.

Em todo o momento eles arrancam partes da telhas e lançam contra policiais que tentam retomar a unidade. Várias unidades como Rocam, Tropa de Choque, GOE e Corpo de Bombeiros estão no local.

A rebelião iniciou por volta das 6h deste sábado (2) , durante a entrega do café da manhã, quando internos serraram a grade de duas celas e fizeram os agentes de socialização de reféns.

Segundo a Seap, eles exigem a presença da imprensa e dos direitos humanos. Não há informações sobre mortos.