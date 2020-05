Familiares de presidiários cobram 'melhorias' para detentos em Manaus

Segundo o titular da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Marcos Vinicius, todas as reivindicações são atendidas | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus (AM)- A rebelião ocorrida na manhã deste sábado (2), por volta das 06h, na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), em Manaus, gerou aglomeração de familiares dos presidiários na porta do presídio. Com a tensão, parentes choravam e pediam pela vida dos presos dentro da unidade.

Uma mulher, cuja identidade não será revelada a pedido, conta que o motivo da rebelião dos presidiários seria para reivindicar melhorias na vida de quem está dentro da cadeia. "Eles falam que está tudo bem lá dentro, mas não está. Os presidiários fazem denúncias para advogados. Eles dizem que estão sendo impedidos de ter acesso à enfermaria, não há comida de qualidade, não há água e só podemos realizar ligações de um minuto", disse a familiar.

Outra mulher identificada apenas como, Isabela, informou que alguns presidiários estão doentes dentro da unidade e impedidos de receber atendimento médico. "Meu marido é asmático e está sendo impedido de ter acesso a bombinha de ar".

Segundo o titular da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Marcos Vinicius, todos os pedidos são atendidos. "Essas reivindicações chegam até nós e existem mecanismos de controle. O Ministério Público e a Defensoria Pública fazem constantemente vistoria dentro do sistema, não temos nada a esconder. Tudo o que é de direito a ser feito pelo Estado, no sentido de fazer com que o interno cumpra a pena dele, vem sendo feito", disse.

