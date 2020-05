Homem é assassinado a tiros em área vermelha de Manaus

Vítima foi atingida com 11 tiros | Foto: Divulgação

Manaus - Na noite do último sábado (2), um homem de 22 anos foi morto a tiros na rua São Paulo, bairro Compensa 1, Zona Oeste de Manaus. A vítima é João Paulo de Souza, autônomo no bairro e segundo vizinhos, ele foi morto onde vendia peixe, limão e também lavava carros no bairro.



Por volta das 22h20, a vítima foi vista correndo de dois suspeitos, ao tentar se defender, João entrou em uma residência localizada na rua São Paulo, mas a dupla conseguiu alcançá-lo e disparou 11 vezes contra o rapaz.

A moradora da residência informou que ele caiu logo na porta de sua casa. "Ele correu e foi alvejado logo aqui na porta, parte do corpo dele ficou para dentro".

Segundo os vizinhos, a rua é considerada zona vermelha. O caso foi atendido pela 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A vítima não tem passagens pela polícia. As investigações seguirão pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para tentar localizar os autores do crime.