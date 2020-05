Homem mata a própria mãe a pauladas em Manaus

Manaus- Um homem identificado como Adriano Brazão da Silva, de 27 anos, foi preso na manhã deste domingo (3), após agredir até a morte a própria mãe, na rua Dálias, bairro Coroado 2, Zona Leste de Manaus.

O crime ocorreu no último sábado (2). A vítima, Tereza Brazão, uma faxineira de 56 anos, mãe de Adriano, foi morta com um pedaço de madeira, atingida com vários golpes na cabeça. Ela não resistiu e veio a óbito no local.

Segundo o Sargento Luiz Rocha da 11°Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que localizou o indivíduo, Adriano ainda tentou matar o irmão, mas acabou desistindo e fugiu do local.

"Estávamos em ronda a procura deste indivíduo no bairro Coroado, até que, por meio de uma denúncia anônima, fomos informados que ele estava em uma parada de ônibus na Alameda Cosme Ferreira. Então, conseguimos localizar o suspeito e realizar a prisão", disse o sargento.

Segundo a prima da vítima, não identificada a pedido, a família aguarda o posicionamento da polícia sobre o destino do rapaz. A vizinha da vítima também prestou depoimento à polícia.

A motivação do crime ainda não é certeza, segundo os policiais. Porém há informações preliminares de que Adriano estivesse sob efeito de entorpecentes. O rapaz será apresentado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e passará pelos devidos procedimentos cabíveis.