Venezuelano é preso suspeito de estuprar uma criança de 12 anos no AM

Manaus – Um venezuelano identificado como Henzel David Marquez, de 36 anos, foi preso próximo à Avenida Tefé, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, suspeito de ter estuprado uma menina de apenas 12 anos. Antes de ser preso o homem foi espancado pelos moradores do local que identificaram o homem como autor do crime após os relatos da vítima.

Segundo o pai da criança, A.P.S, a menina morava com a tia que trabalha em um lanche no mesmo bairro onde o crime ocorreu. Na manhã deste domingo (3) a criança teria saído de casa para ajudar a tia no trabalho, por volta das 10h30, quando foi abordada pelo homem e forçada a entrar em uma clínica de prótese dentária, onde a violência sexual aconteceu. Ao perceber o desaparecimento da menina, a tia pediu ajuda aos moradores das redondezas para que procurassem pela vítima.

A criança conseguiu fugir do local após o estupro e relatar o ocorrido a tia. A população identificou o suspeito e o agrediu com chutes.



Os policiais da 1° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e levaram vítima e o infrator para realizarem os exames de corpo de delito para confirmação clínica da violência. Após os exames o homem foi conduzido até a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para que fosse realizada as providências cabíveis.