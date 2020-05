Bando invade pizzaria e executa dupla com quase 30 tiros em Manaus

Os criminosos invadiram a pizzaria durante a madrugada desta segunda-feira (4) | Foto: Divulgação

Manaus – Dois homens foram assassinados, na madrugada desta segunda-feira (4), com quase 30 tiros. O caso aconteceu, por volta das 3h, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Outras cinco pessoas ficaram feridas.

Samuel Nogueira Filho, de 22 anos, e Júlio Rodrigues da Silva, de 22 anos, foram atingidos com mais de 20 tiros dentro de uma lanchonete. O motivo das execuções, segundo informações preliminares, seria a briga entre facções rivais Comando Vermelho (CV) e Família do Norte (FDN).

A proprietária da lanchonete, que não teve o nome divulgado, relatou à polícia que seis homens armados entraram no estabelecimento e atiraram 17 vezes contra o entregador de lanches. Era o primeiro dia de trabalho de Samuel na pizzaria, localizada na rua 28 de Agosto.

Em seguida, os criminosos foram na direção do Júlio, pizzaiolo do estabelecimento, e disparam 11 tiros na direção dele.

O crime será investigado pela DEHS | Foto: Arquivo Em Tempo

Outros feridos

Os disparos atingiram outras cinco pessoas. Um dos baleados é o filho da proprietária do estabelecimento, de 22 anos. O jovem estava dentro de casa, no mesmo terreno do lanche, e foi atingido com um tiro na cabeça. Ele foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio em estado grave.

As outras vítimas são todos jovens com idades entre 15, 19 e 21 anos. O grupo seria amigo do filho da dona do estabelecimento.

Investigação

Após as execuções, os criminosos fugiram sem serem identificados. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Nos primeiros meses desse ano, o bairro Compensa registrou uma série de assassinatos devido a disputa por território entre facções rivais. Membros do Comando Vermelho tentavam tomar as bocas de fumo da FDN e, com isso, foi deixado um rastro de sague na localidade.