Homem é morto a golpes de foice; suspeito dormiu sobre corpo no AM

Parintins (AM) - O jovem Pedro Colares Xavier Filho, de 22 anos, foi morto com golpes de foice no pescoço. O crime aconteceu no último sábado (2), na comunidade São Sebastião do Quebra, zona rural de Parintins (a 369 de Manaus).

Segundo informações da polícia de Parintins, o corpo do jovem foi encontrado pela própria mãe, identificada como Susane de Oliveira da Silva, de 42 anos.

A polícia coletou o depoimento de testemunhas no local, que relataram que os golpes foram feitos, supostamente, por um homem identificado como Lindomar de Almeida Batista, de 19 anos, que teria se desentendido com a vítima enquanto consumiam bebidas alcoólicas em uma residência. Lindomar fugiu e ainda não foi localizado.

Um outro homem, identificado como Raimundo Marialva de Almeida Filho, 29, foi encontrado na residência, onde aconteceu o crime. Ele estava dormindo sobre o corpo da vítima.

A Polícia Militar foi acionada para realizar a prisão do suspeito. Ele foi conduzido para a 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), para prestar esclarecimentos.

O corpo de Pedro foi conduzido para o Instituto Médico Legal (IML), para a realização do exame de necropsia. A Polícia Civil investiga o assassinato.