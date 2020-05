Homem é esfaqueado após defender filha durante discussão no AM

O caso foi registrado na DIP de Itacoatiara | Foto: Divulgação/PC-AM

Itacoatiara - Lailson F. R. de 24 anos foi preso na manhã de domingo (3), após esfaquear um homem de 57 anos durante uma discussão na casa da vítima, localizada na rua João Paulo, bairro Nogueira Júnior, em Itacoatiara (município distante 176 quilômetros em linha reta de Manaus). A vítima entrou na frente da filha e da esposa para defendê-las do suspeito e acabou sendo ferida.



Conforme a Policia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 4h30, pela filha da vítima informando que um conhecido da família havia entrado na residência e quebrado vários objetos. Em seguida, o homem que estava transtornado pegou uma faca e tentou ferir a filha da vítima que estava com uma criança de colo. O homem de 57 anos foi para a frente da filha e da esposa para defendê-las e acabou sendo ferido com golpe de faca no abdômen.

A PM informou que a vítima teve um braço fraturado ao tentar impedir a ação de Lailson. Após o delito, o suspeito ainda roubou um tablet da casa da família antes de fugir. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro ao ferido que foi conduzido a uma unidade hospitalar.

Diligências foram realizadas e o suspeito foi encontrado em uma área alagada nas proximidades do local do crime. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao prédio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.