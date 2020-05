Homem reage a abordagem, troca tiros com PMs e acaba preso no Centro

Material apreendido durante a ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, de 27 anos, foi detido na tarde desta segunda feira (04)em posse de arma de fogo, na rua 15 de Novembro com rua Barão de Mauá, no bairro Centro, na Zona Sul da capital. O homem reagiu a uma abordagem policial e trocou tiros com policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O homem foi detido após os policiais que realizavam patrulhamento de rotina ouvirem disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, no terminal central, populares informaram os tiros foram disparados por um suspeito, que fugiu após os disparos.

Os policiais seguiram pela local informado e conseguiram encontrar o homem, a partir das características repassadas. O suspeito foi abordado, mas reagiu e efetuou disparos de arma de fogo conta a equipe, que revidou e conseguiu detê-lo. Com ele, foi apreendida uma arma de fogo calibre 38 com cinco munições, sendo três deflagradas.

Procedimentos

O suspeito foi detido e encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis ao flagrante.

*Com informações da assessoria