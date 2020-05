Menina de 11 anos morre após ser baleada na cabeça em Manaus

A criança ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos | Foto: Divulgação

Manaus - Mais uma criança foi vítima da violência em Manaus. A pequena Laís Raiane Rodrigues, de apenas 11 anos, morreu após ser atingida com um tiro na cabeça, dentro da própria casa, localizada na rua do Arteiro, comunidade Rio Piorini, Zona Norte da cidade. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (5), por volta de 1h.

Moradores do bairro relataram à polícia que Laís Raiane estava na residência com a mãe e o padrasto, que não tiveram os nomes divulgados, quando criminosos chegaram ao local e efetuaram vários disparos na direção do imóvel.

Segundo os moradores, pelo menos, 11 disparos foram ouvidos no momento do ataque, a mãe e o padrasto da menina não foram atingidos.

Após o bando fugir do local, um dos vizinhos foi até à residência e encontrou o padrasto da menina com ela nos braços.

Rapidamente o vizinho pegou Laís no colo e a levou, em um mototáxi, para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia, também na Zona Norte. Ela foi atendida na unidade, mas infelizmente, não resistiu.

Segundo informações da polícia, há suspeitas de que a mãe e o padrasto da criança teriam envolvimento com tráfico de drogas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga para descobrir se o casal era o alvo dos criminosos.