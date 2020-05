Passageiros são presos com 8 kg de drogas no aeroporto de Manaus

Odin participou da ação | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, apreendeu, no final da tarde da última segunda-feira (4), 8kg de skunk durante inspeção em bagagens despachada por duas pessoas, que tinham como destino Campinas (SP) e São Luís (MA).



Com a identificação dos passageiros, policiais federais efetuaram a prisão em flagrante de um homem de 21 anos e de uma mulher de 32 anos.

A droga estava dentro das bagagens dos passageiros | Foto: Divulgação

Ambos camuflaram o entorpecente na bagagem despachada, entre objetos e roupas pessoais. Na mala de viagem do homem estava acondicionada um tablete de 2,720kg de skunk e nos pertences da mulher 5,280 Kg, do mesmo entorpecente, separados em 43 invólucros plásticos.

Os presos foram levados para a sede da Polícia Federal, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital amazonense. A investigação irá continuar, por meio do Inquérito Policial, para identificar outros traficantes envolvidos na ação criminosa, tanto no Amazonas, como em São Paulo e Maranhão.