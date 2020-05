Mais uma execução é registrada na Compensa; homem é morto com 10 tiros

Delegacia de Homicídios investiga o crime | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus – Em menos de 24h, mais um assassinato foi registradona Compensa , na Zona Oeste de Manaus. O autônomo Deyvison Gonçalves da Silva Sá, de 27 anos, foi morto com mais de 10 tiros na rua Areal, conjunto Pantanal.

O caso aconteceu por volta de 22h da última segunda-feira (6). Dayvison ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Juventina Dias, mas, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Conforme informações do registro da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima estava caminhando sozinha pela rua, quando criminosos, em um veículo modelo Prisma, de placa e cor não informados, a abordaram e efetuaram os disparos.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime que, pelas características, pode ter sido um acerto de contas motivado pelo tráfico de drogas.

Mesmas características

Outros dois assassinatos, registrados na madrugada de segunda-feira (4), também na Compensa, possuem as mesmas características de execução. Samuel Nogueira Filho, de 22 anos, e Júlio Rodrigues da Silva, de 22 anos, foram atingidos com quase 30 tiros dentro de uma pizzaria. Eles seriam integrantes Família do Norte (FDN) e foram mortos por rivais do Comando Vermelho (CV).

Na ocasião, outras cinco pessoas foram atingidas pelos disparos. Os criminosos fugiram sem serem identificados.