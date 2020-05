Homem com Covid-19 foge do Delphina Aziz e é encontrado morto em mata

Corpo foi encontrado próximo ao Hospital Delphina Aziz | Foto: Divulgação

Manaus – O corpo de um homem, identificado como Arlen Laranjeira Bezerra, foi encontrado aos arredores do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz, localizado no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus, na madrugada desta terça-feira (5). O homem estava internado no hospital com diagnóstico de coronavírus, quando fugiu e foi encontrado morto horas depois.

De acordo com policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi encontrado em uma área de mata por volta das 5h da manhã. A causa da morte ainda não foi identificada.

Os familiares da vítima afirmaram que o homem foi diagnosticado com Covid-19 na última sexta-feira (1º) e, em seguida, foi transferido para o Hospital Delphina Aziz. A mãe de Arlen, Abaniza Bezerra, informou à imprensa que recebeu a notícia por uma psicóloga da unidade hospitalar. ‘’Me ligaram e informaram que ele teve um surto e fugiu do local, e que ninguém tinha conseguido segurar ele lá dentro’’, disse Abaniza.

A mãe da vítima comunicou que recebeu informações diferentes de diversas fontes, e que pretende procurar direitos legais para esclarecer a situação. ‘’Como uma mãe que perdeu o filho, eu só quero uma resposta. É uma negligência ter deixado isso acontecer’’.

Procurada pelo EM TEMPO , a direção do Hospital Delphina Aziz afirmou que o paciente deixou a unidade por vontade própria, mesmo recebendo da equipe médica todas as orientações para permanecer internado. De acordo com a direção, o paciente recusou ajuda e, após retirar os acessos de soro e medicamentos, escapou da unidade.

A situação foi registrada pela direção do Hospital, por meio de um boletim de ocorrência. A polícia isolou o local que o corpo foi encontrado e o SOS Funeral foi acionado para realizar a remoção.