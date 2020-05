Suspeito escapa de ser linchado após assaltar ônibus em Manaus

Material apreendido com o suspeito | Foto: Divulgação

Manaus - Carlos Alexandre Santos de Oliveira, de 18 anos, escapou de ser linchado na noite de segunda-feira (5), por volta das 18h30, após cometer um assalto em um ônibus do transporte coletivo urbano da linha 600. O caso aconteceu na avenida Autaz Mirim, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Segundo os policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito entrou no ônibus no Terminal de Integração 4, na Zona Norte e, em determinado ponto, anunciou o assalto a um dos passageiros do coletivo de quem pegou cordões e um aparelho celular.

A PM informou que os outros passageiros perceberam ação de Carlos e o detiveram. Uma equipe policial foi acionada para evitar o linchamento do suspeito. Com ele, além dos materiais roubados, a polícia apreendeu uma arma de fogo falsa.

Procedimentos

Carlos foi conduzido ao prédio do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Na delegacia, foi verificado que ele já tinha passagem criminal.