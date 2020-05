Mulher esfaqueia marido no bairro São Francisco

Manaus - Na manhã desta terça-feira (5), uma mulher, identificada apenas como "Helena", esfaqueou o próprio companheiro, identificado como "Fábio", na casa onde o casal morava, na rua Valério Botelho de Andrade, no bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus.

Conforme informações de vizinhos, os dois começaram a discutir desde a noite de segunda-feira (4) e brigas entre o casal eram constantes. A casa ficou completamente suja de sangue e o homem muito ensanguentado após a discussão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para atender a ocorrência durante a manhã desta terça (5) e conduziu a vítima para uma unidade hospitalar. A autora do crime fugiu e não há informações sobre o estado de saúde do esfaqueado.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.