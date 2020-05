Em Carauari, homem mata primo a facadas durante briga

A prisão ocorreu no bairro Cinquenta e Cinco, daquele município | Foto: Reprodução

Carauari - Policiais civis da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari, em ação conjunta com policiais militares do município, prenderam em flagrante, no início da manhã de segunda-feira (04), Marcos Alexandre da Silva, 25, conhecido como “Bucho”, pela autoria da morte do primo dele, identificado como José Francisco da Silva, o “Gereba”, que tinha 29 anos. A prisão ocorreu no bairro Cinquenta e Cinco, daquele município (distante 788 quilômetros em linha reta da capital).

De acordo com o investigador de Polícia Emerson Bastos, Marcos e José Francisco moravam com os avós. Na noite do último domingo (03), por volta das 20h30, eles estavam na casa deles, situada na rua José Amâncio, bairro Nossa Senhora de Fátima, quando se desentenderam e, durante discussão, Marcos desferiu vários golpes de faca no tórax e nas costas do primo. José Francisco ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu a caminho da unidade de saúde da cidade.

Na ocasião, o autor do crime fugiu do local. Segundo Bastos, após ligações de populares relatando o episódio, as equipes policiais se deslocaram ao local da ocorrência, onde constataram o fato e iniciaram os procedimentos de buscas pelo autor do delito.

“Em uma força-tarefa das polícias Civil e Militar do município, saímos à procura de Marcos pelas imediações do bairro onde aconteceu o delito, bem como no sítio da família, na zona rural da cidade, no entanto, não obtivemos êxito. Já na madrugada de segunda-feira, por volta das 4h, retornamos à cidade, onde após denúncias anônimas, conseguimos chegar até o infrator, que estava nas proximidades do local do crime”, informou Bastos.

Ainda segundo o gestor da unidade policial, “Bucho” foi conduzido à 65ª DIP e, durante depoimento, informou que se estava escondido no sítio, mas, ao ver a ação policial, voltou para a cidade.

Flagrante

Marcos foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será mantido na carceragem da 65ª DIP, que funciona como presídio, onde permanecerá à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria