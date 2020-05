Família se revolta ao ver parente preso com maconha, em Manaus

Manaus - Após denúncias anônimas, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam na Zona Leste de Manaus, na tarde desta terça-feira (5), por volta das 14h20, um homem de 28 anos que não teve o nome revelado pela polícia. Ele estava com um tablete de maconha. Na delegacia, a família do preso se revoltou com a ação policial e insinuou que a droga foi plantada no local. Os policiais, por outro lado, se defendem e dizem que a revolta pode ser parte do teatro para liberar o preso sem flagrante.

Segundo a equipe da Rocam, após receberem a denúncia, os policiais se deslocaram até a rua das Tulipas, no bairro Jorge Teixeira. Os policiais conseguiram localizar o suspeito e ele entregou o material entorpecente, além da quantia de R$ 70 que estava em uma quitinete na comunidade Nova Floresta, naquela mesma zona.

O suspeito foi conduzido ao prédio do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. A família do suspeito estava em frente ao prédio da delegacia e ficou revoltada com a prisão do homem.

“A polícia disse que eu tinha um fundo falso na cozinha da minha casa. Isso é um absurdo. Sou uma trabalhadora”, declarou a mãe da vítima.