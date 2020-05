Preso homem que ameaçava população com arma de fogo em Manaus

Arma apreendida com o suspeito | Foto: Divulgação

Manaus- Na noite da última terça-feira (5), um homem de 22 anos foi preso por estar ameaçando moradores da rua San Maria, bairro Nossa Senhora de Fátima 2, Zona Norte de Manaus.

Por volta das 23h, um morador ligou para a polícia e relatou que um homem armado estava ameaçando a vizinhança, a Força Tática, que estava realizando patrulhamento na área, atendeu a ocorrência e iniciou as buscas pelo suspeito.

Ao chegar no local, os policias identificaram um homem com atitudes suspeitas em frente a uma residência. Ao realizar a revista pessoal, os PMs encontraram uma arma, modelo pistola taurus calibre 380 na cintura do suspeito.

O suspeito também estava portando cinco munições de calibre 380. Ele foi encaminhado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde passou pelos devidos procedimentos cabíveis, e, vai responder por porte ilegal de arma de fogo.