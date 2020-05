Homem é assassinado em frente de açougue em Tabatinga

Tabatinga - Na tarde desta quarta-feira (6) um homem conhecido como "Marcelo" foi surpreendido pelas costas por uma dupla no município de Tabatinga. Enquanto caminhava na rua com óculos de sol, homens chegaram atirando e mataram a vítima. Marcelo morreu no local e o crime ocorreu na via comercial da cidade, avenida Santos Dumont, em frente ao açougue Três Corações.

O 8º Batalhão da Polícia Militar esteve no local para realizar os procedimentos de rotina nessas circunstâncias. O instituto Médico Legal (IML) foi acionado para retirado do corpo. Um inquérito deve ser aberto para saber o motivo da execução.