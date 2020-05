Homem é preso após fazer mototaxista refém na Zona Norte

O caso foi apresentado no 6° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Na tarde desta quarta-feira (6), por volta das 13h, um assaltante que não teve o nome revelado resolveu interceptar um mototaxista e fazer o profissional refém para fugir após assalto cometido no conjunto Manoa, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. O suspeito acabou sendo denunciado e preso com uma arma de fogo.



Segundo informações da equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito estava cometendo assaltos naquela região da cidade e acabou abordando um mototaxista e ameaçando a vítima com uma arma de fogo. O objetivo era fazer com que ele o conduzisse até as proximidades da comunidade Vale do Sinai, na Zona Norte, onde o suspeito desceu e tentou fugir a pé.

Uma guarnição policial iniciou um patrulhamento pela área e conseguiu localizar o suspeito. Com ele, a polícia apreendeu dois aparelhos celulares produtos de delitos e um revólver calibre 38. O mototaxista e uma das vítimas reconheceram o homem.

Procedimentos

O homem foi conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotadas as medidas cabíveis.