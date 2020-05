Ônibus da linha 030 é alvo de assaltantes na Zona Norte

Manaus - Passageiros da linha 030 do transporte coletivo urbano viveram momentos de terror na noite desta quarta-feira (6), por volta das 20h30, na rua São Marcos, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. O coletivo foi assaltado por um trio.

Segundo o motorista do ônibus, que preferiu não se identificar por medo de represálias, dois homens e uma mulher subiram no ônibus em uma parada no loteamento Rio Piorini. Eles anunciaram o assalto na rua São Marcos, bairro Colônia Terra Nova.

“Eles estavam com facas e ameaçaram os passageiros. Além de pertences, também levaram a renda do coletivo. Não aguentamos mais esse tipo de situação. Precisamos de segurança e de policiamento”, pediu o profissional.

O caso deverá ser investigado pelo 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).