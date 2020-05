Vídeo mostra dupla roubando carro durante madrugada na Cidade Nova

O carro foi roubado na madrugada de terça-feira (5) | Foto: Divulgação

Manaus – Dois homens, ainda não identificados, roubaram um carro, modelo Gol 1995, de placa JWN-8850, no bairro Cidade Nova, núcleo 16, rua 147, na Zona Norte de Manaus. O fato aconteceu na madrugada de terça-feira (5), por volta de 2h.

A ação criminosa foi registrada por câmeras de vigilância. A gravação mostra os homens saindo de um outro carro, que permanece estacionado na rua, e seguindo em direção ao Gol.

Eles se aproximam do automóvel e um dos suspeitos arromba o carro enquanto o outro vigia o local. Em seguida, ambos entram veículo, sinalizam para o carro, que chegaram ao local, e fogem.

Caio Rodrigues, de 22 anos, é o dono do carro roubado e afirma que recebeu denúncias de pessoas que dizem ter visto o Gol sendo utilizado em outros furtos. "Enviaram um vídeo deles usando meu carro para realizar outros assaltos, avisei a polícia, mas não consegui identificar o local do crime’’, disse Caio.

A vítima registrou o boletim de ocorrência (B.O.) na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), localizada na rua Adelaide Carraro, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste, e aguarda o resultado das investigações.

O Volkswagen Gol 1995 é preto fosco e possui uma lista branca na parte frontal. Quem possuir mais informações referente ao paradeiro do automóvel, pode entrar em contato com o dono do veículo pelo número (92)98438-1244.

Veja o momento em que o carro foi roubado: