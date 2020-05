VÍDEO: dupla usa máscara para evitar identificação em assalto no AM

Coari (AM)- Dois homens não identificados assaltaram um supermercado na tarde dessa quarta-feira (6), no município de Coari (localizado a 369 quilômetros em linha reta de Manaus). Um vídeo gravado pela câmera de segurança filmou toda a ação, em que os homens aparecem entrando no supermercado com máscara de prevenção contra o novo coronavírus, para esconder o rosto.

O assalto gerou um prejuízo de quase R$ 2 mil, que estavam nos caixas do estabelecimento, quando a dupla invadiu o local por volta de meio-dia.

Vários clientes estavam pagando suas compras no caixa e também foram rendidos pela dupla | Autor: Divulgação

As funcionárias dos caixas ficaram sob a mira de armas de fogo e foram obrigadas a entregar toda a renda das vendas que estavam nos caixas no momento do assalto.

Depois que a dupla fugiu levando também vários celulares de funcionários e de alguns clientes, a polícia foi acionada e fez buscas em toda a área central de Coari, mas os autores do crime não foram presos até à publicação desta matéria.

