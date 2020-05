No AM, idoso é morto a facadas e indígenas são detidos pelo crime

Ipixuna - O idoso José Estevão Sabino da Costa, que tinha 69 anos, morreu na noite de quarta-feira (7), por volta das 19h30, após ser esfaqueado por indígenas, no bairro da Várzea, em Ipixuna (município distante 1364 quilômetros em linha reta de Manaus).

Segundo a Polícia Militar, as diligências em torno do caso iniciaram por volta das 19h40, após uma ligação telefônica ao número do linha direta da guarnição. O denunciante informou que o idoso foi esfaqueado por quatro indígenas e, posteriormente, socorrido e levado ao hospital do município. A guarnição foi até a unidade hospitalar, onde recebeu a informação de que a vítima não resistiu aos ferimentos.

Os policiais iniciaram as buscas pelos suspeitos e moradores informaram que os indígenas da etnia Kulinas haviam atravessado o rio Juruá para fugirem após o crime. As equipes foram até a outra margem do rio e conseguiram surpreender os indígenas, que ainda tentaram escapar, mas, após serem cercados, acabaram detidos. Não há informações sobre a motivação do crime.

Procedimentos

Os indígenas foram encaminhados ao prédio da 67ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Denúncias sobre crimes em Ipixuna podem ser feitas ao número: (97) 99140-1443, o disque-denúncia da Polícia Militar.