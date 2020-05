Loja é alvo de assaltantes pela segunda vez no bairro Cachoeirinha

Manaus - Em menos de 40 dias do 1º roubo, a Boutique do Torcedor, na Zona Sul de Manaus, voltou a ser alvo de criminosos. Desta vez, as câmeras de segurança flagraram a ação de um homem, por volta das 3h da manhã da última quarta-feira (6), roubando lâmpadas LED instaladas na frente da loja, que fica localizada na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha.

Segundo a responsável da loja, Aline Maquiné, não houve arrombamento do local. "Nós colocamos as lâmpadas de LED, justamente pra melhorar a iluminação após o primeiro roubo, com o objetivo de proteção, mas até as lâmpadas foram levadas", disse Aline.

Ela também informou que é realizada uma "vaquinha", para poder reparar o prejuízo do primeiro roubo.

No primeiro roubo à loja, as imagens registram o homem furtando dezenas de camisas oficiais de times que somam R$10 mil. Ele chega a ligar a TV para iluminar o ambiente e começa a pegar itens nas prateleiras.

Aline informa que segue realizando atendimento por meio de delivery, mas destaca que o prejuízo ainda não foi coberto. Após 40 dias, os responsáveis dos furtos ainda não foram localizados.

Veja a publicação da loja nas redes sociais com o vídeo: