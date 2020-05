Em Manaus, homem furta vinho para beber na quarentena e acaba preso

O material que seria furtado foi apresentado na delegacia | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Após tentar furtar uma garrafa de vinho na tarde desta quinta-feira (7), por volta das 15h40, em um supermercado localizado na avenida Djalma Batista, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul, um homem que não teve o nome revelado pela polícia foi preso pela equipe da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Conforme informações de um funcionário do lugar, o suspeito entrou no supermercado e pegou uma cesta de compras, onde colocou uma mochila. Ele pegou algumas bolachas e doces e, ao passar pela adega do lugar, escolheu um vinho e escondeu dentro da mochila, além de outros objetos como um fone de ouvido sem fio.

Para tentar disfarçar a ação criminosa, o homem ainda chegou a ir até o caixa para pagar umas bolachas, mas foi interceptado pelo funcionário que percebeu o furto e acionou a polícia.

Os policiais da 23ª Cicom foram até o estabelecimento comercial, onde deram voz de prisão ao suspeito. Ele foi conduzido ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis e apresentado os produtos que seriam levados no crime.