Para defender a mãe de agressão, mulher esfaqueia marido em Manaus

A idosa foi levada para o HPS João Lúcio | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - Um homem foi esfaqueado pela esposa após ele agredir a mãe dela. O fato aconteceu na última quarta-feira (6), na rua Moto Honda, na Comunidade da Sharp, bairro Armando Mendes, Zona leste de Manaus.



Com informações preliminares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem teria agredido a sogra com socos. Com a intensão de defender a mãe, a mulher do agressor pegou uma faca e o esfaqueou com golpes nas costas e pescoço. Ele segue internado em estado grave no Hospital e Pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste da cidade.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram a idosa, de 65 anos, com o rosto totalmente desfigurado. Os olhos dela aparecem inchados e roxos, ela está também está internada em estado grave, mas no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste.

A idosa e o agressor foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso de violência doméstica e lesão corporal grave ainda não foi registrado formalmente.

Segundo a 25ª Cicom, as informações do caso ainda serão encaminhadas à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), que deverá investigar o crime.

Violência na quarentena

Dados divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos informaram que a quarentena gerou um aumento de quase 9% no número de ligações para o canal 180, que recebe denúncias de violência contra a mulher.

Serviços

Os serviços da Sejusc voltados para a assistência às mulheres vítimas de violência continuam em atividade durante a quarentena. O Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem), coordenado pela SEPM, segue realizando por 24 horas o acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O atendimento psicossocial funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone para contato é 99319-2715.