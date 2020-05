Corpo de mulher é encontrado em igarapé no bairro Colônia Terra Nova

O corpo estava com mãos e pés amarrados | Foto: Divulgação





Manaus - O corpo de uma mulher, identificada como Luciane Maquiné, foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira (8), dentro de um igarapé no loteamento Rio Piorini, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. Envolta de sacos plásticos, o cadáver estava em avançado estado de decomposição. A mulher estava desaparecida desde o dia 1° de maio.

Conforme a Polícia Militar, foram os próprios moradores da área que perceberam o corpo no igarapé e acionaram uma equipe policial. Na cena do crime, visíveis sinais de tortura. A mulher teve mãos e pés amarrados , além da cabeça enrolada em um saco plástico.

Familiares de Luciane estiveram no local e reconheceram o corpo por tatuagens que a mulher possuía. Eles contaram para a polícia que Luciane estava desaparecida desde o dia 1° de maio e que a família estava em busca de notícias do paradeiro dela.

O Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atenderem a ocorrência.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).