Vídeo flagra homem assaltando clientes de lanchonete em Manaus

| Foto: divulgação

Manaus - Um homem não identificado rendeu clientes e funcionários de uma lanchonete na noite de quinta-feira (7), no bairro São José, Zona Leste da capital. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram toda a ação, que durou poucos segundos.

No vídeo é possível ver quando rapidamente um homem chega ao local com uma arma e ordena que as pessoas entreguem celulares e dinheiro. De acordo com a polícia, o crime ocorreu por volta das 21h, enquanto várias pessoas estavam se alimentando no local.

Segundo testemunhas, um motociclista estava dando assistência para o assaltante, mas o modelo e placa do veículo não foram identificados. Um boletim de ocorrência foi registrado pelas vítimas sobre o crime.

Veja o vídeo: