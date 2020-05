Dez pessoas são presas e mais de R$ 1 mil são apreendidos pela PM

A principal apreensão durante as ações foi drogas | Foto: Reprodução

Amazonas - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu dez pessoas pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo nos municípios de Humaitá, Tefé, Maués e Boca do Acre. Porções de drogas, uma arma de fogo caseira e um total de R$ 1.609 em espécie também foram apreendidos pelas guarnições do interior do estado entre essa quinta-feira (07) e a madrugada de hoje (08).

Em Tefé (a 522 quilômetros de Manaus), policiais militares receberam a denúncia de que dois homens haviam chegado à cidade, vindos do município de Maraã, transportando entorpecente, e que haviam alugado um imóvel para guardar a carga. Os policiais se deslocaram ao endereço indicado na denúncia, onde encontraram uma caixa de isopor com 12 tabletes de maconha tipo skunk. Poucas horas depois, a dupla foi encontrada e confessou o crime.

Em Maués (a 276 quilômetros de Manaus), durante o patrulhamento de rotina no bairro Donga Michiles, militares se depararam com três homens em atitude suspeita. Quando viram a guarnição, eles tentaram fugir, mas foram alcançados. Durante a abordagem, foram encontrados com o grupo 21 trouxinhas de pasta base de cocaína, duas trouxinhas de maconha, dois simulacros de arma de fogo, uma arma caseira calibre 38 com quatro munições intactas e R$ 108 em espécie.

Em Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), policiais receberam a denúncia de que três infratores estariam comercializando substância entorpecente no Km 104, zona rural do município. No local, a guarnição encontrou três infratores e, durante a revista, foram apreendidas duas porções de pasta base de cocaína, três celulares e R$ 1.501 em espécie.

