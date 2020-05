No AM, dupla é presa por furto de motor e tráfico de drogas

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Boca do Acre - Na tarde de quinta-feira (7), dois homens foram presos por tráfico de drogas no município de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus). Com eles, os policiais apreenderam 60 pacotes de supostamente pasta base de cocaína, pesando ao todo aproximadamente 660g, uma porção de supostamente maconha, um motor Honda e a quantia de R$ 21,25 em espécie.

Os policiais da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) faziam patrulhamento quando receberam denúncia, por volta das 17h, informando que o motor de popa de uma canoa havia sido furtado e estava sendo levado pelos assaltantes em uma embarcação. A equipe policial solicitou apoio da Marinha do Brasil, com o que conseguiu localizar e interceptar a embarcação.

Após a abordagem, os policiais constataram que o motor era oriundo de furto e, durante revista nos dois tripulantes da embarcação, encontraram as porções de drogas e o dinheiro apreendidos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois homens, que foram conduzidos ao 61º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.





*Com informações da assessoria