Policiais prendem grupo por tráfico de drogas na Zona Sul de Manaus

Os suspeitos foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

Manaus - Policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na madrugada desta quinta-feira (7), três homens e duas mulheres por tráfico de drogas no bairro Raiz, Zona Sul da capital. Com eles, os policiais apreenderam três porções de supostamente maconha, uma balança de precisão e dois vaporizadores.

Os policiais relataram que, por volta de 1h da quinta-feira, durante patrulhamento pelo bairro, mais precisamente na rua Delfim de Souza, avistaram um veículo com som alto, com cinco ocupantes em atitude suspeita. Após abordagem, durante revista pessoal e no interior do veículo, os policiais encontraram todo o material apreendido.

Segundo a PM, o grupo estava dentro de um carro em atitude suspeita | Foto: Divulgação

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria