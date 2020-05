Dupla é detida com veículo roubado na Zona Leste

Veículo recuperado na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus -Na noite de quinta-feira (7), um homem de 29 anos e um adolescente de 16 anos foram detidos por roubo no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Com eles, os policiais apreenderam um veículo modelo Siena, de cor prata e placas JXM-5443, e um aparelho celular Samsung J2.

Segundo informações dos policiais da Força Tática, por volta das 23h05, durante patrulhamento pela zona leste, foram acionados por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) sobre um veículo modelo Siena, com dois ocupantes, que estava realizando roubos na área.

De posse das informações, a guarnição iniciou as buscas e visualizou o referido veículo na avenida Grande Circular. Após abordagem, durante revista pessoal e no interior do veículo, os policiais encontraram um aparelho celular. Ao consultarem a placa do veículo, foi constatado que ele estava com restrição de roubo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito adulto e voz de apreensão ao adolescente, sendo ambos conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria