Em Manaus, corpo é encontrado com faca cravada nas costas

Manaus - O corpo de um homem identificado como Aureo Alexandre Barbosa Martins, de 38 anos, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (8), por volta das 15h, na rua 62 da comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. O cadáver já estava em avançado em estado de decomposição.

Segundo informações de moradores da área, o homem morava sozinho e não era visto há, pelo menos, dois dias. Os vizinhos sentiram o odor e acionaram a polícia - que confirmou a ocorrência.

Policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local e isolaram a área. A perícia apontou que havia uma faca nas regiões das costas do homem e que ele estava com a cabeça lesionada.

No entanto, o crime ainda está sendo tratado como morte a esclarecer. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Revoltados, alguns familiares do homem morto, que chegaram durante a remoção, não quiseram falar com a imprensa e ainda ameaçaram os profissionais para que eles saíssem do local.