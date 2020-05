'Sou figurinha carimbada na delegacia', diz cobradora roubada 15 vezes

O caso será investigado pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

Manaus - Não tem pandemia de novo Coronavírus que deixe criminosos em casa. Os ônibus estão sendo alvos fáceis neste tempo de pandemia. Na noite desta sexta-feira (8), o alvo da vez foi o ônibus do transporte coletivo urbano da linha 029. Três homens com facas e armas de fogo anunciaram o assalto no momento em que o veículo trafegava na avenida Mulateiro, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

Segundo a cobradora do veículo, que preferiu não se identificar por medo de represálias, os suspeitos entraram no ônibus e, imediatamente, já renderam o motorista com uma faca e ela com uma arma de fogo. Sob ameaças, eles recolheram os pertences dos passageiros que estavam na parte frontal do ônibus.

"Não aguento mais passar por isso. Eu já sou figurinha carimbada nessa delegacia. É aterrorizante, eles nos ofendem, nos ameaçam. Dessa vez, eles pediram meu celular, mas estava escondido e disse que já tinha sido assaltada. Mesmo assim, eles levaram a minha bolsa com documentos e a renda da viagem. É triste ver seu parceiro sendo ameaçado com uma faca. Na hora nem pensamos, pois o medo faz a gente entregar tudo. Já fui assaltada mais de 15 vezes. Isso é um absurdo!", desabafou a mulher.

O caso deverá ser investigado pelo 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).