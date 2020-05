Vídeo: funcionários de drogaria são ameaçados durante roubo em Manaus

Suspeito não foi identificado | Foto: Divulgação

Manaus - Uma drogaria localizada na avenida Efigênio Salles, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, foi alvo da ação de dois assaltantes na noite desta sexta-feira (8).

Um dos suspeitos entrou no estabelecimento, por volta das 18h40, e não se intimidou nem com a presença dos clientes. Armado e de forma muito discreta, ele conseguiu ameaçar os funcionários e cometer o roubo, enquanto seu comparsa aguarda do lado de fora em uma motocicleta.

A ação do bandido foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram o momento em que o suspeito se aproxima do balcão e aborda a primeira atendente.

Rapidamente, ele mostra o revólver para fazer ameaças e esconde a arma. Desesperadas, as funcionárias recolhem a renda para entregar ao criminoso. Ele se aproxima de uma delas e puxa o celular.

Depois o bandido faz o mesmo procedimento em outro caixa e também retira a renda. Uma cliente percebe a ação criminosa, mas foi intimidada e não reage.

Policiais da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, mas o suspeito já havia escapado do local com a ajuda do comparsa. A dupla fugiu em uma moto, que não teve as características divulgadas, e seguiu sentido a rotatória do bairro Coroado, na Zona Leste.

A equipe policial não conseguiu localizar os criminosos. O valor da renda levada pela dupla não foi divulgado. As vítimas foram orientadas a registrar Boletim de Ocorrência (B.O) na delegacia da região.

Veja a ação do criminoso

Rapidamente ele mostra o revolver para fazer amaças e esconde a arma | Autor: Divulgação