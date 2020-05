Briga termina com um morto a facadas na rua do Fuxico, em Manaus

Local onde aconteceu o assassinato | Foto: Naylene Freire

Manaus - Uma briga na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, conhecida como a rua do Fuxico, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, terminou com um morto na manhã deste sábado (9).

Cleuson Ferreira do Nascimento, de 34 anos, morreu após ser esfaqueado ao se envolver em uma briga com outro homem, que fugiu sem ser identificado.

A briga, conforme a polícia, começou por volta das 7h. Cleuson foi atingido no peito e no pescoço. Ele ficou jogado e agonizando no local.

Desesperadas, as pessoas, que estavam no local, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para realizar os primeiros socorros. Porém, a vítima não resistiu e morreu.

A equipe 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para a ocorrência. Entretanto, segundo os policiais militares, ninguém no local quis passar informações sobre o assassinato.

O corpo de Cleuson foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS).