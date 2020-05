Homem é achado morto com saco de areia nas costas em ramal no Tarumã

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto no ramal da Praia Dourada, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, na manhã deste sábado (9). Ele estava com um saco de areia nas costas.

O homem aparenta ter entre 20 a 25 e estava com sinais de tortura, incluindo ferimentos na cabeça. O corpo foi encontrado, por volta das 7h, por moradores da região, que acionaram a 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

entrada no ramal da Praia Dourada | Foto: Naylene Freire

De acordo com a polícia, o crime tem características de execução por acerto de contas. A vítima trajava camisa e bermuda vermelha e foi encontrada em uma área de mata a, quase, dois metros de distância da estrada principal.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.