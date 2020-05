Homem é perseguido e executado com 17 tiros em Manaus

Manaus – O autônomo William Moreira da Silva, de 23 anos, foi executado com 17 tiros na noite de sábado (9), por volta das 21h30. O crime aconteceu na rua Sharlon, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas relatadas à polícia, o autônomo foi perseguido por criminosos, que estavam em um carro branco e em uma moto.

O jovem ainda tentou correr para a caçada de uma casa, porém foi encurralado pelos bandidos e executado à queima-roupa. Após o crime, os pistoleiros fugiram sem serem identificados.

A 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atendeu a ocorrência e fez o isolamento da área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que removeu o corpo.

Local do crime | Foto: Rogério Barros

O motivo do assassinato ainda é desconhecido, porém, as características apontam para um acerto de acerto de contas, possivelmente motivado pelo tráfico de drogas. Não há informações se William era integrante de alguma facção criminosa.

A equipe de reportagem do Portal EM TEMPO esteve no local, mas ninguém quis falar sobre o assassinato, por medo de represália. Na rua ainda era possível ver as marcas de sangue de William Moreira.

A investigação será feita pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).